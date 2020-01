Best Countries Report 2020: l’Italia è tra le top 20 dei Paesi dove si vive meglio

La classifica considera 80 Paesi in base a una serie di criteri, da influenza economica e potere militare, a qualità della vita e istruzione, per capire come le nazioni vengono percepite a livello mondiale. Ma è prima per food & wine

Il miglior posto dove vivere è la Svizzera, n°1 al mondo per il quarto anno consecutivo, in base al Report Best Countries 2020, classifica realizzata da uno studio di VMLY&R BAV Group, U.S. News & World Report, e Wharton School della University of Pennsylvania. L’Italia resta stabilmente indietro in classifica, 17sima.La graduatoria considera 80 Paesi in base a una serie di criteri, da influenza economica e potere militare, a qualità della vita e istruzione, per capire come le nazioni vengono percepite a livello mondiale. Agli intervistati è stato chiesto di indicare i Paesi da cui preferirebbero acquistare le diverse tipologie di prodotti, per …









Leggi la notizia completa