Apre a Marsala la Lavanderia Le Bolle Blu: approfitta delle promo iniziali.

Apre a Marsala “Le Bolle Blu”, la nuova lavanderia che si contraddistingue dalle altre per le novità che propone nelle varie tipologie di lavaggi. Le Bolle Blu è attenta, inoltre, sia alla cura dei tessuti dei vostri capi grazie all’uso di attrezzature all’avanguardia , che al rispetto dell’ambiente grazie all’impiego di specifici detergenti ecologici.

Solo per questo periodo approfitta della seguente promozione:

– con solo 3,00 euro lavi pantaloni, camicie o maglie;

– con solo 2,00 stiriamo i tuoi capi.

La Nuova Lavanderia Le Bolle Blu si trova a Marsala in via Cavour n. 30. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornato con tutte le promozioni visita la pagina Facebook.









