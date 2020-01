Agricoltura e non solo… viticoltori francesi sul piede di guerra

Le zone libere da pesticidi, attuate in Francia dal 1 gennaio 2020, hanno fatto arrabbiare non poco i viticoltori, che stanno perdendo gran parte delle superfici da coltivare, mentre la società civile le considera ancora insufficienti. L’idea delle cosiddette zone prive di pesticidi (o zone non trattate) è emersa gradualmente come soluzione per proteggere dagli effetti dannosi dei prodotti fitosanitari. Ma in pratica, la loro attuazione non sembra soddisfare gli agricoltori. Sotto una pressione sociale senza precedenti e un numero crescente di statuti comunali che vietano l’applicazione di pesticidi vicino alle case, il governo ha escogitato un concetto di zone libere da pesticidi. Ciò definirebbe spazi sicuri tra aree agricole e abitazioni.

Le distanze minime per le zone non trattate sono state fissate a cinque metri per le cosiddette colture basse come ortaggi e cereali e dieci metri per le colture alte, che includono alberi da …









