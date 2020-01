Momenti di follia ad Erice, questa mattina, dove in Via Marconi un uomo, evidentemente bisognoso di cure, si è messo a passeggiare tranquillamente nudo per strada. Ha attirato subito la curiosità di tanti, e qualcuno ha anche chiamato le forze dell’ordine.

Come si vede dal video i Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avuto non poca difficoltà a prendere l’uomo e a cercare di farlo rientrare nella sua abitazione.











