Sicilia, torna l’incubo meningite. Donna ricoverata

Caso di meningite batterica in Sicilia.

Al Sant’Elia di Caltanissetta c’è una donna ricoverata. La paziente è in prognosi riservata e si trova al reparto malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia guidato dal primario Alfonso Averna.

Essendo una paziente che assume anticoagulanti è stata portata a Caltanissetta perché all’ospedale di Gela non era possibile effettuare la rachiocentesi, esame che è stato fatto a Caltanissetta insieme ad altri.

Come spiega il Ministero della Salute la meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono e proteggono il cervello e il midollo, le meningi. Esistono diverse forme di meningite, ma quella responsabile dei casi più gravi e potenzialmente mortali è il tipo batterico. Fortunatamente si tratta anche della più rara. L’agente patogeno più temuto, malgrado non sia quello maggiormente frequente, specifica il Ministero della Salute, è il meningococco (Neisseria meningitidis), del quale esistono vari seriogruppi. In …









