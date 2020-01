Settimana ecumenica: incontri ad Alcamo tra esponenti di diverse chiese

Incontri tra cattolici, protestanti, ortodossi sull’accoglienza reciproca e la sfida educativa delle migrazioni

Giovedì 23, alle ore 21, si terrà un incontro presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alcamo con la presenza del pastore Mauro Costa della Chiesa evangelica della Riconciliazione, di padre Petrica Taraboi, della Chiesa ortodossa rumena e i parroci della chiesa cattolica don Francesco Mistretta, don Aldo Giordano e don Francesco Furnari. Lo stesso incontro si terrà il 4 febbraio presso la Chiesa evangelica della Riconciliazione sempre ad Alcamo.

L’incontro si tiene all’interno della Settimana ecumenica per l’unità dei cristiani, evento ecumenico mondiale promosso dal Consiglio ecumenico delle chiese (CEC), che riunisce le principali denominazioni evangeliche, anglicane e ortodosse nel mondo, e il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani presso la Santa Sede: un’occasione privilegiata per tutti i …









