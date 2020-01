Sanremo 2020: Monica Bellucci non ci sarà. Tutti contro Cally, pure i Vescovi

Monica Bellucci dice no al Festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa l’attrice dichiara:”Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro” Secondo quanto si apprende il forfait della Bellucci non sarebbe da collegare alle polemiche sul Festival di questi giorni, né a incomprensioni sul suo cachet. L’attrice era stata annunciata come super ospite della serata di mercoledì.

CALLY. Polemiche per la partecipazione del rapper Junior Cally a Sanremo. Ma lui respinge l’accusa di scrivere testi sessisti e populisti. ”E’ evidente dunque che su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c’entrano nulla. Due sono le cose: o si accetta l’arte …









