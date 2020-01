Sanità, per le donne che hanno ereditarietà tumorale controlli e visite sono gratuite

In Sicilia i controlli per la prevenzione dei tumori ereditari femminili si fanno gratis con il Codice di esenzione D99. Si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 10 gennaio 2020, il decreto del 20 dicembre 2019 di “Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA), relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio”.

Le donne residenti nell’Isola, che abbiano nella loro storia familiare eventi tumorali all’ovaio o alla mammella, possono godere dell’esenzione sanitaria e effettuare gratuitamente tutti gli esami e gli accertamenti medici preventivi del caso.

Il decreto regionale, dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, istituisce appositamente il codice di esenzione D99 per le prestazioni inserite nel presente Pdta ed i relativi protocolli di sorveglianza periodica in favore dei soggetti individuati, che può essere assegnato alle pazienti donne esposte potenzialmente al rischio di tumori al seno o …









