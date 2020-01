Ribaltata la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Marsala, che nell’aprile 2018 aveva dato ragione ai 38 ex precari, che avevano accusato di ritorsione l’amministrazione comunale che non aveva loro prorogato i contratti in scadenza il 31 dicembre 2017

