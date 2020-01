Podismo: alla 17° edizione del Cross di Poggio Allegro BioRace vittorie di Azzurra Agrusa e Giuseppe Spada

Poggio Allegro/Mazara del Vallo (TP). Una fredda ma soleggiata domenica 19 gennaio ’20 ha accolto i circa trecento atleti partecipanti al Cross “Poggio Allegro” a Mazara del Vallo (TP) giunto alla 17° edizione ed organizzato dal G.S. Atletica Mazara.

Il circuito di circa 1500 metri ricavato all’interno della pineta di Baglio Burgio ricco di bellezze naturali ed architettoniche è stato percorso nella prima serie per tre volte dalle categorie Over SM60 e tutte le Donne, e nella seconda serie per cinque volte dalle categorie dalla SM alla SM55.

Nella prima serie vittorie tra gli Over 60 del portacolori della ASD Podistica Salemitana Ignazio Caruccio con il crono di 17’55’’, e tra le donne di Azzurra Agrusa tesserata per l’ASD 5 Torri Trapani in 18’17’’.

La seconda serie riservata alle categorie dalla SM alla SM55 spettacolo agonistico fin dal primo …









