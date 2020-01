Petrosino. Approvato dalla Giunta Comunale il Bilancio di previsione 2020

Giacalone: “E’ un record storico per Petrosino”

La Giunta Comunale di Petrosino ha approvato il Bilancio di Previsione 2020. Il documento finanziario adesso passerà al vaglio del Consiglio Comunale. Soddisfatto il Sindaco Gaspare Giacalone: “E’ un record storico per Petrosino, mai così presto e mai così veloce. Siamo anche tra i primissimi comuni in Sicilia, se non proprio il primo in assoluto. Ma la velocità ha ancora più valore perché include tutte le novità previste per i comuni dalla manovra finanziaria approvata in Parlamento appena qualche giorno fa. Più veloci della Regione Siciliana, che ancora fatica a chiudere il proprio bilancio di previsione. Ma quello che più conta per i cittadini è che questo nuovo anno si riparte con le idee chiarissime sui progetti e le iniziative per Petrosino. Avevamo già anticipato che il 2019 sarebbe servito …









