Omicidio Nicoletta. La rabbia dei familiari per le dichiarazioni di Bonetta

Si preannunciano calde le prossime udienze del processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato. Saranno, infatti, ascoltati i presunti clienti della giovane marsalese uccisa con dodici coltellate. Persone altolocate, secondo le prime indiscrezioni.

Ieri, Carmelo Bonetta, interrogato in videoconferenza, ha detto che “per un certo periodo Nicoletta si prostituiva per avere qualche soldo in tasca”. Dichiarazioni che hanno scatenato la rabbia dei familiari della vittima. Dichiarazioni giudicate, dagli stessi, prive di fondamento e infamanti. Tensione anche con i cronisti presenti nell’aula bunker del Palazzo di giustizia di Trapani dove era riunita la Corte d’Assise presieduta da Daniela Troya, prima che l’udienza proseguisse a porte chiuse.

Frattanto, sia l’avvocato di parte civile, Giacomo Frazzitta, sia l’avvocato Ornella Cialona che assiste Margareta Buffa, accusata del delitto, hanno assicurato che non c’è stato alcun labiale da parte …









