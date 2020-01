Nicoletta. L’omicidio, il rapporto con Margareta, la prostituzione. La versione di Bonetta

“Margareta e Nicoletta si prostituivano. Dopo l’omicidio siamo andati a ballare, pensavamo a divertirci”.

Sono dichiarazioni choc quelle di Carmelo Bonetta, reo confesso dell’omicidio di Nicoletta Indelicato, avvenuto a Marsala lo scorso marzo. Un omicidio per cui si procede in due diversi processi a carico di Bonetta e di Margareta Buffa, entrambi accusati di aver ucciso a coltellate e carbonizzato Nicoletta Indelicato.

Ieri Bonetta ha testimoniato, in videoconferenza, nel processo a carico di Margareta. Una testimonianza con particolari agghiaccianti, ma che non aggiunge nulla al movente dell’omicidio.

“Margareta faceva l’escort a pagamento. Non so se tra lei e Nicoletta vi fosse una relazione sentimentale. Anche Nicoletta, però, per un certo periodo di tempo si prostituiva per avere qualche soldo in tasca”. Ha detto Bonetta dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani. Dichiarazioni che hanno spinto la presidente Daniele Troya, su richiesta dell’avvocato Giacomo Frazzitta, a far …









