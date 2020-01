Mazara, verso sospensione sorteggio nomina Revisori dei Conti? Il presidente Gancitano chiede parere al segretario Marascia

Avendo ricevuto da parte del dott. Calogero Cittadino (attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mazara del Vallo) una richiesta di sospensione del sorteggio per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune il presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano ha chiesto, questa mattina, un parere di legittimità al segretario generale del Comune, dott.ssa Antonella Marascia.

Della richiesta del dott. Cittadino ne abbiamo parlato in un articolo precedente pubblicato questa mattina riportando la nota ricevuta ieri dal dott. Cittadino nella quale si legge:

“Stamani personalmente recandomi al Comune, sono venuto a conoscenza in via ufficiosa della mia esclusione dalla selezione per la scelta dei componenti del collegio dei Revisori, per non aver allegato la certificazione dei 10 crediti formativi; comunico che tale requisito, come previsto dalla legge è stato dichiarato ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. Inoltre faccio presente, che …









