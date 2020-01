Mazara, interrogazione M5S su “Bando Sicurezza nelle scuole”

Interrogazione risposta scritta urgente

Con la presente interrogazione,

i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle del comune di Mazara del Vallo,

in virtù dell’art. 25 del vigente «Regolamento sui lavori del consiglio comunale»,

Premesso che:

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato il bando l.8 agosto 2019 n.81 per quanto riguarda:”L’adeguamento antincendio nelle scuole”. Sono 98 milioni di euro complessivi per l’adeguamento delle scuole, di cui 9.052.675,36 riservati alla Regione Siciliana;

Considerato che:

si tratta di risorse importanti quelle stanziate per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico a cui potere attingere partecipando correttamente;

gli enti locali potranno presentare le proprie candidature fino alle 15.00 del 27 febbraio 2020;

i comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 70.000 euro, mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del secondo …









