Marsala: pubblica illuminazione. Disponibili oltre 4 milioni di euro. Notificato il decreto regionale. Ora le procedure di gara

Presentato nel 2018 e ammesso a finanziamento lo scorso Agosto, è stato definitivamente notificato – dopo la registrazione alla Corte dei Conti – il decreto regionale di concessione di 4 milioni e 200 mila euro.

Sono i passaggi salienti relativi al progetto di illuminazione pubblica predisposto dall’Amministrazione comunale di Marsala e che, da qui a breve, consentirà l’avvio delle procedure di gare per l’affidamento del servizio.

Un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro – attingendo ancora una volta ai fondi PO FESR 2014/2020 – per l’efficientamento energetico degli impianti, finalizzato altresì alla riduzione dei consumi. “La programmazione, se fatta seriamente, non può che avere positive ricadute sul territorio, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo.

Sulla pubblica illuminazione, in particolare, abbiamo puntato a nuove soluzioni tecnologiche, tali da ammodernare i vetusti impianti e ridurre la spesa energetica”. Nel piano di interventi & …









