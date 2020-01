Marsala, prendeva a “forchettate” la compagna. E adesso rischia il processo

L’avviso delle conclusioni delle indagini preliminari è stato notificato al 47enne marsalese Nicola Barraco, accusato di avere malmenato la sua ex compagna, presa addirittura a “forchettate”, alle spalle e alle braccia, nel corso di una furiosa lite.

E per questo, dopo la denuncia della donna, Barraco fu anche arrestato a fine giugno dello scorso anno. Due settimane fu rimesso in libertà, ma con il “divieto di avvicinamento” alla sua ex compagna, la 32enne Samantha Trapani.

L’avviso conclusioni indagini preliminari di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Samantha Trapani, assistita dall’avvocato Vito Cimiotta, con il Barraco viveva in via Lazzara.

Convivenza interrotta verso fine giugno dello scorso anno con una furiosa lite in cui la donna ebbe la peggio. Fu malmenata e colpita persino con una forchetta. Poco più di due anni fa, Nicola Barraco fu …









