Marsala. Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia: 5 in manette per furto

Nella notte di lunedì 20 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala ed i Poliziotti del Nucleo Volanti del locale Commissariato hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso ben 5 soggetti. Si tratta dei marsalesi LOMBARDO Andrea e BILARDELLO Vincenzo, rispettivamente di 34 e 19 anni, dei fratelli INDELICATO Alessio e Franco, di 25 e 27 anni, nonché di PIZZO Giuseppe, classe ‘ 97.

Nello specifico, dopo aver ricevuto l’allarme scattato presso un appartamento sito nel pieno centro cittadino, le Centrali Operative di Carabinieri e Polizia provvedevano ad inviare immediatamente sul posto diversi equipaggi. Appena giunti sul posto, poco distanti dall’abitazione interessata, Carabinieri e Poliziotti notavano 5 soggetti che – alla vista della pattuglie – cercavano di allontanarsi velocemente dividendosi per le vie limitrofe. Grazie alla professionalità del personale intervenuto, ed in particolare al coordinamento da questi messo in atto, si riuscivano ad assicurare alla giustizia tutti …









