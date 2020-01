Marsala, in cinque rubano in un appartamento del centro. Fermati da polizia e carabinieri

Sono cinque le persone arrestate per furto aggravato la notte di lunedì 20 gennaio a Marsala. In un’operazione congiunta di polizia e carabinieri i cinque: Andrea Lombardo di 34 anni, Vincenzo Bilardello di 19, i fratelli Alessio e Franco Indelicato di 26 e 27 anni e Giuseppe Pizzo 22 anni, sono stati sorpresi mentre fuggivano da un appartamento del centro storico dove avevano appena rubato.

Alla vista delle forze dell’ordine i cinque maliviventi hanno cercato di far perdere le proprie tracce ma sono stati bloccati ugualmente dai poliziotti e dai carabinieri intervenuti. Grazie alla visione delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona, c’è stata la conferma che i cinque sono stati gli autori di un furto avvenuto in un appartamento del centro storico e di altri due tentativi di furto in altre abitazioni del centro. Nell’auto di Andrea Lombardo trovata non molto lontana dai luoghi dove è stato commesso il furto, oltre …









