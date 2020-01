Marsala: il semaforo non funziona, brutto incidente in contrada Cuore di Gesù.Tre i feriti

Il semaforo non funziona e sono tre i feriti coinvolti questa mattina, intorno alle 11:00, nel brutto incidente che si è verificato a Marsala sulla strada statale 115, all’incrocio di Contrada Cuore di Gesù. A scontrarsi sono state due utilitarie, una Fiat Punto e una Opel Corsa.

L’impatto come si può vedere dalle foto è stato particolarmente violento, le due auto nella parte anteriore sono totalmente distrutte e con gli airbag scoppiati.

Sul posto alcune ambulanze del 118 che hanno trasferito la coppia che si trovava a bordo di una delle due vetture, presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara, mentre l’altra persona è stata trasportata all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Le tre persone ferite non dovrebbero avere riportato gravi conseguenze, a parte qualche escoriazione e contusione.

Tra le possibili cause dell'incidente, il mancato funzionamento del semaforo che, come si puo vedere in foto, è spento.









