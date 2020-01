Marsala, Daniele Nuccio: “Mettiamo assieme le forze per un’idea di sviluppo della città”

Daniele Nuccio, consigliere comunale uscente di Marsala. A che punto siamo con la preparazione della lista per le prossime amministrative?

Procede bene, percepisco tanta voglia di partecipazione.

Come si chiama la lista?

No, ancora non c’è il nome. Ad inizio di febbraio dovremmo uscire con il simbolo e anche con il nome.

E’ una lista progressista e basta o è progressista ma anche riformista?

Io sono consapevole di dover superare le logiche del ‘900 e ci sto. Se si riesce ad inglobare tutte le realtà, interessanti, innovative, giovani, un contenitore che sia frutto di esperienze, dibattiti che ci sono nel territorio e che spesso hanno avuto una difficoltà nel comunicare. Io dico mettiamo assieme tutte le forze affinché resti un’idea, un modello di sviluppo della città e quella idea potremo, così, rappresentarla.

Questa lista ha come momento fondativo l’assemblea …









Leggi la notizia completa