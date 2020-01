Lunghe code all’ufficio Tributi, il sindaco modifica gli orari di apertura al pubblico

Gli avvisi di accertamento recapitati in queste settimane alle famiglie castelvetranesi hanno ingenerato, oltre alle comprensibili proteste, anche lunghe code presso gli uffici comunali per chiedere spiegazioni o per annullare in autotutela quelle sbagliate. Per tale motivo il sindace Enzo Alfano ha pubblicato ieri una determina che rimodula gli orari in questa maniera :

Modifica parzialmente e solo in via momentanea, fino alla data del 29/02/2020 il provvedimento sindacale n. 24 del 31/12/2019 limitatamente all’orario di accesso all’Ufficio Tributi, così come richiesto dal Responsabile della X Direzione;

Stabilisce che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi vengano, su proposta del Responsabile della Direzione IX così modificati:

– LUNEDI dalle ore 9:00 alle ore 12,30

– MERCOLEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12,30 e dalle ore 15:00 alle ore 17,30

– GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30

– VENERDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12,30 per i professionisti e/ …









Leggi la notizia completa