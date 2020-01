Il reo confesso Carmelo Bonetta si è avvalso della facoltà di non rispondere il merito al movente del delitto, come da domanda dell’avvocato Frazzitta, ma non ha esitato a dire alla Corte di essere stato manipolato da Margherita Buffa.

L'omicidio di Nicoletta Indelicato, "Dopo che è morta siamo andati a ballare"









