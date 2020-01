Lazio e Roma al top. L’Inter si ferma. Il Ringhio non va, mentre CR7 vola

E’ ormai è una realtà ben consolidata la Lazio di Simone Inzaghi che non conosce limiti quando deve metterla dentro con un attacco guidato dall’ottimo Immobile sempre più bomber e capocannoniere del campionato Italiano. 5 gol alla Samp di Ranieri sempre più in crisi di classifica e che non trova la giusta via per uscire dalle posizioni critiche di classifica.

Vince il Sassuolo contro il Torino, con i granata passati in vantaggio ma raggiunti da un gran gol di Boga e del ritrovato Berardi. Passano a destra della classifica gli azzurri del folkloristico presidente De Laurentiis . Momento critico per Gattuso che con il suo Napoli colleziona sconfitte in casa e in trasferta. 0-2 contro i viola che con il neo tecnico Iachini ha dato un carattere diverso e spregiudicato in virtù anche del neo acquisto Cutrone che, si è inserito bene negli …









Leggi la notizia completa