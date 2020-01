India, spettatore 55enne ucciso durante un combattimento tra galli

Gli organizzatori avevano legato un coltello alla zampa dell’animale per rendere la lotta più sanguinosa, ma la lama si è conficcata nella gola. Lo Sportello dei Diritti: “Combattimenti tra galli pratica atroce e disumana”

In India un uomo è stato ucciso durante un combattimento tra galli dopo che un coltello affilato legato a un animale gli ha tagliato la gola. Gli organizzatori del combattimento nel villaggio di Pragadavaram, nell’Andhra Pradesh, aveva legato una lama alla zampa del gallo per rendere più sanguinosa la lotta. L’incidente sarebbe avvenuto prima dell’inizio del combattimento quando il gallo ha iniziato ad agitarsi tra le mani dell’organizzatore: Saripalli Venkateswara Rao, 55 anni, che si trovava vicino alla scena, è stato trafitto dalla lama che gli ha provocato una profonda ferita al collo.Nel Paese vige il divieto di combattimento tra galli, …









