Il Trapani Calcio e Tulli si separano. E arriva il comunicato del presidente Pace…

Trapani Calcio costantemente nell’occhio del ciclone tra calcio mercato e vicende societarie. E’ notizia di pochi minuti fa la risoluzione del contratto di Giacomo Tulli, uno dei protagonisti della promozione della scorsa stagione in Serie B. Poche presenze per lui nel corso dell’attuale stagione e da diverse settimane fuori dai piani tecnici della sqaudra; per lui si profila un ritorno in C, a Catanzaro dove ritroverà Francesco Corapi.

Nella tarda serata di ieri sera intanto ha preso sempre più corpo l’indiscrezione dell’addio di Luca Nember da DS della società granata. Secondo quanto appreso, a prendere il suo posto dovrebbe essere Sandro Porchia che continuerebbe a coprire anche la carica da direttore responsabile del settore giovanile. Sull’ex DS del Chievo peserebbero gli eccessivi costi derivanti dal mercato.

