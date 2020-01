Fulgatore, Romano: «Abbiamo il dovere di sognare in grande»

Pedina fondamentale del Fulgatore e difensore centrale di belle speranze classe 2002. Kevin Romano si gode la sua squadra che comanda la classifica nel girone A di Prima Categoria; domenica scorsa l’undicesima vittoria contro il Carini e prova di fuga visto il pari interno dell’Iccarense contro il Cinisi: «Domenica, tutto sommato, abbiamo fatto una buona prestazione – esordisce – nella prima parte del primo tempo abbiamo avuto delle piccole difficoltà ma poi grazie al goal di Toti Stabile siamo riusciti ad andare in vantaggio, anche se dopo circa dieci minuti il Carini pareggiava i conti. Nel secondo tempo siamo entrati con la cattiveria giusta e sempre grazie al goal siglato da Stabile siamo riusciti a portare i 3 punti a casa».

Mai abbassare la guardia; Romano è già entrato nella modellata mentalità fulgatorese: «Ci impegniamo tre volte a settimana in allenamento per …









