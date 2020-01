Assolti due commercianti di Castelvetrano accusati di sfruttamento e caporalato

Due commercianti di Castelvetrano, Giovanni Gabriele e Baldassare Lupo, oggi sono stati assolti dal Tribunale di Marsala (giudice Lorenzo Chiaramonte) per il reato di sfruttamento e caporalato. I due, all’epoca dei fatti (marzo 2017) soci e proprietari di un negozio di giocattoli in pieno centro a Castelvetrano, erano finiti sotto inchiesta della Guardia di Finanza dopo le dichiarazioni di una commessa apprendista, J.C., poco più che ventenne, che per pochi mesi lavorò a nero e poi fu messa in forza dell’azienda con regolare contratto di apprendistato. A ottobre i titolari del negozio hanno comunicato alla ragazza che non aveva superato il periodo di prova. Per il precedente periodo di lavoro a nero, tra le parti e con l’assistenza sindacale, l’azienda (cui socio era rimasto solo Lupo) ha comunque provveduto al raggiungimento di un accordo in transazione.

Le dichiarazioni della ragazza …









Leggi la notizia completa