Approvato in Consiglio Comunale il Dup, domani il Bilancio ed arriva il Direttore Damiani dell’Asp per parlare di Ospedale

Si è conclusa intorno alle 14.00 la seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano con l’approvazione del D.U.P., il documento unico di programmazione per il triennio 2018-2020 con 15 voti a favori, 6 contrari e 2 astenuti. La seduta è stata aggiornata a domani, mercoledì 22 gennaio a partire dalle 09.30 per l’altro punto all’ordine del giorno che è l’ Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020. Il presidente del consiglio, Patrick Cirrincione ha anticipato che , nel pomeriggio alle ore 16.00, sarà presente il Direttore Generale dell’Asp di Trapani, avv. Fabio Damiani, per parlare delle azioni a difesa del locale nosocomio. L’incontro è stato richiesto dallo stesso Cirrincione a seguito del consiglio comunale aperto dello scorso 11 gennaio.









