Ubriaco fradicio alla guida, accosta e ferma i vigili: “I documenti, devo farvi la multa”

Al protagonista, un italiano 55enne, è stata ritirata la patente. L’incredibile storia

SAN DONATO MILANESE (MI) – Ha visto la polizia locale e ha deciso, letteralmente, di invertire i ruoli. Così, in un crescendo di follia, ha chiesto alla pattuglia di fermarsi e poi ha preteso dai due agenti i documenti per compilare – lui, sì lui – il verbale per la contravvenzione. Purtroppo per lui, però, quegli stessi agenti hanno ristabilito l’ordine e i ruoli e la contravvenzione se l’è portata a casa lui, insieme a una denuncia.

Protagonista di un folle venerdì pomeriggio è stato un uomo di cinquantacinque anni, un cittadino italiano senza nessun precedente, a cui è stata ritirata la patente ed è stata confiscata l’auto dopo essere stato sorpreso alla guida ubriaco in giro per San Donato.

Più che "sorpreso" …









