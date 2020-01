Treni lumaca. Da Trapani a Castelvetrano in 5 ore. Protesta dei passeggeri

Cinque ore per percorrere circa 100 chilometri. E’ un altro, l’ennesimo, caso di treno “lumaca” in provincia di Trapani.

Il treno che venerdì sera doveva compiere la tratta Trapani – Castelvetrano, partito alle 17.39 è arrivato a destinazione alle 23 circa, oltre 5 ore dopo. Un ritardo causato dalle diverse soste durante il tragitto, anche in aperta campagna, con passeggeri e familiari in attesa alla stazione di Castelvetrano infuriati. Con tanto di polemiche con gli addetti della Ferrovie dello Stato in stazione. Ecco il comunicato di Codici.

Le associazioni Codici – Centro per i diritti del cittadino e Codici Sicilia hanno segnalato alle Ferrovie dello Stato un fatto “inqualificabile”.

A causa del ritardo del treno Trapani – Castelvetrano partito alle ore 17:39 e non arrivato a destinazione dopo diverse ore, il papà di una passeggera si recava verso le 21.30 presso la stazione ferroviaria di Castelvetrano per chiedere notizie. …









