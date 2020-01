Trapani-Nember: sarà addio. Pronto Sandro Porchia come nuovo DS

Da domani, con ogni probabilità, Luca Nember non sarà più il direttore sportivo del Trapani Calcio. La decisione è arrivata a seguito di alcune divergenze di vedute con la società, tra cui gli eccessivi costi derivanti dal mercato, svincolati e non solo. A questo punto è già tempo di pensare al sostituto in casa granata. Fra i nomi che sono circolati in queste ore vi è quello di Giuseppe Laneri, ex Siracusa, ma la pista che sta sempre più prendendo corpo pare essere quella di una soluzione interna, che porterebbe al nome di Sandro Porchia, attuale direttore del settore giovanile granata. Porchia avrebbe già dato la sua disponibilità e sembra ormai vicina la fumata bianca.

Manuel Maresca









