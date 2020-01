Trapani, Marina Biondo: “Le manifestazioni natalizie non avevano un forte richiamo”

Marina Biondo, presidente dell’Associazione Commercianti Trapani Centro. Che cosa non ha funzionato nelle manifestazioni natalizie?

A parte il tempo avverso che ha precluso alcuni eventi in programma all’esterno, il problema principale è stato che le manifestazioni non avevano un forte richiamo e con una promozione sotto certi punti di vista poco efficace, si è creata una serie di manifestazioni che fondamentalmente non hanno portato movimento né un contributo a questo “Natale Mediterraneo”.

Il sindaco Tranchida ha respinto le accuse e ha accusato l’associazione di essere poco propositiva, come stanno le cose?

Da questo punto di vista noi risponderemo. Premetto che sia con il sindaco che con l’assessore D’Alì abbiamo avuto sempre un buon rapporto e loro sono sempre stati disponibili nei nostri confronti e noi non ci riteniamo persone che criticano senza proporre, io per …









Leggi la notizia completa