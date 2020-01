Sicurezza, plauso del Sindaco all’attività condotta negli ultimi giorni a Petrosino dai Carabinieri

Giacalone: “Sapevo perfettamente che il loro impegno era incessante ed efficace”

“Da primo cittadino di Petrosino, a nome di tutta la nostra comunità, esprimo il plauso alla locale stazione dei Carabinieri guidata dal Luogotenente Francesco Perrone sia per i controlli straordinari del territorio condotti negli ultimi giorni, sia per l’identificazione del presunto autore dell’incendio che lo scorso ottobre ha danneggiato un’abitazione privata. Il lavoro e l’impegno dell’Arma dei Carabinieri sono da sempre garanzia di sicurezza e contrasto dell’illegalità. Sapevo perfettamente che il loro impegno era incessante ed efficace. Fiducia nelle Istituzioni, sicurezza per i cittadini”. Lo dichiara il Sindaco Gaspare Giacalone a seguito dell’attività condotta negli ultimi giorni dai militari della stazione dei Carabinieri di Petrosino.









