Sicilia-Medico aggredita durante la visita: siamo abbandonati, non c’è sicurezza

Accade nel siracusano ad Alessandra Carpinteri, 35 anni, medico che nella mattinata di sabato intorno alle 11.30 è stata aggredita da una paziente tornando a casa con un occhio nero, varie contusioni e 10 giorni di prognosi.

La dottoressa è stata aggredita mentre era in servizio presso la guardia medica dell’ospedale Muscatello di Augusta. “La guardia medica si trova in una parte dell’ospedale un po’ isolata e nei prefestivi e festivi o di notte, non c’è molta affluenza di persone” spiega la dottoressa aggredita.

“La paziente, una donna di mezza età, è arrivata lamentando alcuni disturbi, l’ho visitata e poi le ho prescritto la terapia. Lei mi ha detto che aveva diritto all’esenzione e a quel punto le ho chiesto di farmi vedere la certificazione – spiega la dottoressa – Mi ha detto che non l’aveva …









