Processo “Scrigno”, tutto rinviato al 24 gennaio

E’ stata rinviata al 24 gennaio l’udienza preliminare per il processo Scrigno. Udienza in cui verranno sentiti gli avvocati degli indagati e si deciderà su quali enti e associazioni che hanno presentato richiesta ammettere come parti civili.

Tra questi ci sono i Comuni di Trapani, Favignana e Paceco. E tra le associazioni spunta anche l’antiracket di Marsala di Peppe Gandolfo, nonostante la cancellazione dall’albo della Prefettura di Trapani. Il processo nasce dall’operazione sui rapporti tra mafia, politica e imprese, che la scorsa primavera scosse la politica della provincia di Trapani con l’arresto di nomi illustri, tra tutti l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello.









