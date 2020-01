Nuovi voli a Trapani Birgi, c’è la firma al bando

Come previsto, la firma è arrivata. La Ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il bando per la continuità territoriale per l’aeroporto di Trapani Birgi. Roma così mette sul tavolo 50 milioni di euro da destinare a Birgi e Comiso per avere delle tratte a prezzi calmierati.

Le tratte più costose saranno di 45 euro, mentre le altre costeranno 35 euro a persona per viaggiare.

Nel bando, infatti, verranno messi i voli Trapani-Parma e Trapani-Firenze, il cui biglietto sarà di 45 euro. Tutti gli altri invece costeranno 35 euro e si tratta di Trapani-Brindisi, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia, Trapani-Napoli.

Soddisfatto il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che annuncia che l’avvio dei nuovi voli dovrebbe avvenire entro l’estate e per cui la firma del bando “rappresenta un primo tassello importante per il nostro territorio, per il quale …









