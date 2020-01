Mazara, la IV Consiliare chiede informazioni su su qualità acque potabili. Presentata una mozione

“Trasparenza nella trasmissione dei dati sulla qualità delle acque”, questo è quanto chiede, attraverso una mozione, all’Amministrazione Quinci la IV Commissione Consiliare (composta dai consiglieri Giuseppe Palermo, Gianfranco Casale, Francesca Calcara, Giuseppe Bonanno, Matteo Bommarito, Antonino Caiazzo e Antonella Coronetta.

La suddetta mozione è stata inviata al sindaco del Comune di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, all’assessore ai Servizi alla Città, Michele Reina, e al dirigente del 3° Settore,

Giuseppe Asaro; per conoscenza anche al presidente del Consiglio Comunale, Vito Gancitano.

Nel testo della Mozione, firmata da tutti i suoi componenti, si legge:

“La IV Commissione Consiliare

PREMESSO CHE

– In data 19/12 u.s sono stati ascoltati il Dirigente del 3° Settore Ing. Giuseppe Asaro insieme al Geom. Bentivegna sul tema della qualità delle acque potabili;

– Informare periodicamente i cittadini circa lo stato dei controlli delle acque potabili & …









