Mazara, “Il Duemila”: “necessaria grande mostra su Consagra con sinergia Comune, E.N.I. ed Intesa San Paolo

Per organizzare una vera grande mostra su scala internazionale, delle sculture, opere e colori di Pietro Consagra a Mazara del Vallo, sua città natale, occorre tempo e soprattutto risorse finanziarie notevoli, difficilmente reperibili solo in loco.

Il Comune deve farsi carico della soluzione. La voglia di Mazara di cercare a rilanciare la sua identità su Consagra, uno dei grandi protagonisti italiani ed europee del secondo dopoguerra della scultura, non deve rimanere una delle tante illusioni mazarese, come è accaduto negli ultimi anni. Prima di fasciarsi la testa, è opportuno esaminare, meno superficialmente, la questione. Calcisticamente parlando un assist sorprendente al Potere Locale, per realizzare il goal risolutivo,è lanciato da “Il Duemila”. Per dovere e diritto intellettuale, testimonianza di rispetto alle grandi emozioni delle sculture e opere di Consagra, artista vincitore di una Biennale d’arte …









Leggi la notizia completa