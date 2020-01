Mazara, Distretto della Pesca e Assoittica stringono un accordo di collaborazione

Avviato un rapporto di collaborazione tra il Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap, di Mazara del Vallo, e Assoittica, l’Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche.

A Roma, il Presidente del Distretto della Pesca, Nino Carlino, accompagnato dal Vicepresidente, Gaspare Asaro, e da Angelita Marino, Responsabile Rappresentanze Istituzionali e Marketing del Distretto, ha incontrato il Segretario Nazionale di Assoittica, Giuseppe Palma.

L’obiettivo della riunione è stato quello di mettere le basi per un proficuo rapporto di collaborazione. Assoittica Italia rappresenta, a livello nazionale, 110 aziende. L’attività dell’associazione riguarda l’analisi e la valutazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare, transazioni commerciali, trasformazione e l’informazione agli associati sugli scenari normativi in cantiere.

Assoittica fornisce anche supporto alle aziende in materia di tracciabilità, etichettatura, requisiti igienico-sanitari, procedure doganali, attività di comunicazione ed informazione. Il Presidente del …









