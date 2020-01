Marsala, spunta un muretto (della discordia) tra Via del Fante e Salinella

A Marsala sorgono muretti come se piovesse, è quello che è accaduto in zona Salinella, precisamente presso il residence “Le isole”, dove un muretto in costruzione, con un cancello, impedirà di fatto il passaggio da Via del Fante al lungomare. Si tratta di una strada molto trafficata, da quando l’Amministrazione Comunale ha messo il senso unico in Via Del Fante, quasi una scelta obbligata.

Eppure la zona è di proprietà privata, e i condomini per ovviare al transito di altre macchine che continuamente si immettono hanno deciso, in prima battuta di far montare dei cancelli, ma successivamente ci hanno ripensato ed è venuta l’idea del un muretto.

Da pochi giorni gli operai sono al lavoro. Protestano cittadini e automobilisti, ma ci fanno sapere alcuni residenti del posto che l’opera è stata approvata e autorizzata dal Comune.











Leggi la notizia completa