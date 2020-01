Marsala, raccolta organico: domani servizio sospeso nella zona sud e mercoledì nella zona nord

L’indisponibilità degli impianti di compostaggio, unita all’impossibilità di ammassare lo stesso rifiuto nel centro di c/da Ponte Fiumarella ormai saturo, costringe ancora una volta alla momentanea sospensione del servizio di raccolta del rifiuto organico a Marsala. In particolare, l’Enegetikambiente comunica che non effettuerà il servizio di raccolta “porta a porta” – sia presso le famiglie che le attività commerciali – nelle seguenti giornate e zone:

– domani, Martedì 21, nella Zona SUD;

– Mercoledì 22 nella Zona NORD.

Si confida nella collaborazione dei cittadini.

(a.t.)









Leggi la notizia completa