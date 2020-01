Marsala, chiesti 4 anni e mezzo per panettiere Giuseppe Bonafede: estorsione a dipendenti

Aumentano il prezzo del pane, con la scusa, tra le altre, che aumenta il costo del lavoro. Poi però si scopre che, a quanto pare, non pagano i dipendenti. Stiamo parlando dei panettieri marsalesi, e della vicenda giudiziaria che riguarda il loro rappresentante, Giuseppe Bonafede.

La condanna a quattro anni e mezzo di carcere è stata invocata dal pubblico ministero Francesca Ferro per Giuseppe Bonafede, 60 anni, uno dei più noti panificatori di Marsala (è rappresentante di categoria in seno alla Cna), processato davanti al giudice monocratico Iole Moricca con l’accusa di estorsione continuata in danno di diversi dipendenti. Secondo l’accusa, avrebbe versato ai dipendenti, spesso costretti a lavorare più ore del dovuto, cifre inferiori a quelle segnate in busta paga. Alcuni avrebbero lavorato anche “in nero”. A chi si lamentava avrebbe detto: “Se non ti sta bene, te …









