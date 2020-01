Lotta alla mafia, DIA: “Messina Denaro punto di riferimento”

«Nella provincia di Trapani, la figura di Matteo Messina Denaro, a capo del mandamento di Castelvetrano e rappresentante provinciale di Trapani, costituisce ancora il principale punto di riferimento per le questioni di maggiore interesse dell’organizzazione, nonostante la lunga latitanza». Lo scrive la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) nella relazione del primo semestre 2019 presentata al Parlamento.

La Dia scrive che «benché il boss (Matteo Messina Denaro, ndr) continui a beneficiare di un diffuso sentimento di fedeltà da parte di molti membri dell’organizzazione mafiosa trapanese, non mancano segnali di insofferenza da parte di alcuni affiliati per una gestione di comando difficoltosa per via della latitanza che tende a riverberarsi negativamente tralasciando le questioni importanti per gli affari dell’organizzazione».

Le indagini svolte in provincia di Trapani hanno consentito di poter verificare come la successione ai vertici dei mandamenti mafiosi di Trapani e …









