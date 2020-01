L’avvocato Rizzo risponde: Quando è possibile l’estinzione del reato evitando il processo.

Quando e’ possibile sospensione del processo con messa alla prova ai fini della completa estinzione del reato (art. 168 bis cp) Questo istituto può ritenersi una modalità di definizione del procedimento penale bspeciale e alternativa al giudizio, con rinuncia al processo ordinario e all’accertamento di una penale responsabilità per un trattamento sanzionatorio non detentivo, attuato con lo svolgimento di un percorso trattamentale concordato, al termine del quale l’ esito positivo estingue il reato. Una sorta di anticipazione della cosiddetta risocializzazione, che in genere consegue alla esecuzione della pena dopo l’accertamento del reato. Tale rito alternativo al giudizio è ammissibile per reati puniti in astratto con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i reati elencati nell’art. 550 comma 2 del cpp e …









Leggi la notizia completa