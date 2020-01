Incidenti, multe, rifiuti. Il bilancio della Polizia Municipale di Marsala

“I vigili urbani sono il front office dei cittadini. Hanno una missione delicata di lavorare per la legalità, perchè solo con la legalità vi può essere coesione, tolleranza, e convivenza”.

E’ un messaggio chiaro, di orgoglio, e di soddisfazione per i risultati ottenuti e per la divisa indossata, quello della Comandante della Polizia Municipale di Marsala, Michela Cupini, nella relazione annuale presentata durante la festa del corpo dei Vigili Urbani.

Un anno difficile, in cui la Polizia Municipale, nonostante la ristrettezza di personale, ha cercato di fronteggiare al meglio la richiesta di maggiore sicurezza che arriva dai cittadini. Tante le attività messe in campo dai vigili urbani: “dalla gestione della viabilità, alla sicurezza nei luoghi pubblici, dall’attività sanzionatoria all’incolumità dei nostri figli davanti alle scuole, dalle indagini di polizia giudiziaria ai servizi a tutela …









Leggi la notizia completa