Gibellina e la Valle del Belice set cinematografico per la serie tv “Anna” di Ammaniti

La valle del Belice distrutta dal terremoto del ’68 diventa set cinematografico. Gibellina, Salemi e Santa Ninfa sono le location della serie tv “Anna”, diretta da Niccolò Ammaniti, autore dell’omonimo romanzo ambientato in una Sicilia distrutta, dove la tredicenne protagonista si trova da sola e deve salvarsi da un virus che ha sterminato quasi tutti gli abitanti.

Prodotta da Sky Original, la serie ha visto prima le selezioni in Sicilia dei giovani protagonisti e adesso sceglie l’Isola per girare le scene apocalittiche della fuga d Anna, arrivando nelle campagne del Belice, scelte dopo la periferia di Messina.

Le strade della nuova Gibellina ricostruita dopo il terremoto del 1968, si prestano perfettamente alla produzione e agli scopi del regista che cercava un “non luogo” per le scene del film: «Le immagini riguardano le periferie della nuova cittadina perché nel …









