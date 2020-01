Carmelo Bonetta: “Ecco cosa abbiamo fatto dopo aver ucciso Nicoletta”

Prima di raggiungere, a Castelvetrano, il noto locale Area 14, subito dopo il delitto, Carmelo Bonetta e Margareta Buffa si sono fermati sul ponte Mazaro per sbarazzarsi del coltello utilizzato per uccidere Nicoletta Indelicato.

“Dall’auto – ha raccontato Carmelo Bonetta nell’udienza di oggi – sono sceso solo io. Ho gettato l’arma nel fiume”. Poi un’altra sosta. Questa volta nei pressi di uno stabile , tra Mazara del Vallo, e Campobello di Mazara per disfarsi dei vestiti sporchi di sangue che erano stati sistemati dentro ad un sacco. Bonetta dice: “Dall’auto siamo scesi tutti e due. Margareta ha messo il sacco accanto ad un palo della luce e gli ha dato fuoco, utilizzando il liquido infiammabile che era dentro la stessa bottiglia adoperata per bruciare il corpo di Nicoletta. Siamo subito risaliti in macchina e siamo andati via”. …









