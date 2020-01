Birgi, ok al MEO test. Ora le riunioni con Ryanair, Easyjet, Wizzair ed altri per il rilancio

Ottime notizie per l’Aeroporto di Birgi. Stamane, in occasione di un evento tenutosi presso Palazzo D’Alì a Trapani, il presidente di Airgest Salvatore Ombra ha dichiarato che il MEO test, ossia quella fattispecie grazie alla quale concedere incentivi ai vettori consente di ottenere sul territorio una maggiore ricchezza, ha dato esito positivo. Pertanto, i quasi 10 milioni di euro stanziati potranno essere utilizzati per assegnare le rotte alle compagnie interessate. Ryanair, Easyjet, Wizzair ed altre ancora sono i nomi delle aziende scritti a caratteri cubitali nell’agenda del presidente Ombra, il quale ovviamente comincia a vedere la luce in fondo al tunnel dopo intensi mesi di lavoro.

Proprio in questi giorni, anche i voli per la continuità territoriale si sono definitivamente sbloccati ed entro l’estate saranno operativi. Per Birgi, finalmente, notizie confortanti.

Emanuele Barbara









