Basket: la Pallacanestro Trapani sconfitta dalla GeVi Napoli dopo 4 vittorie consecutive

Si ferma a quattro la striscia di vittorie della Pallacanestro Trapani che cade sul parquet del PalaBarbuto nel confronto con la GeVi Napoli che vince con il punteggio finale di 62-49. Gara sempre in salita per i granata che non sono mai riusciti a mettere il naso in avanti nel punteggio al cospetto di un’ottimo Napoli. Una partenza nervosa per i trapanesi che non sono mai riusciti a trovare continuità nel loro gioco. Tra i singoli doppia cifra personale per Bonacini e Goins, autori di 11 e 10 punti.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Palermo, Corbett, Mollura e Renzi. Sacripanti risponde con Monaldi, Chessa, Roderick, Sandri e Sherrod. Monaldi mette a segno i primi due canestri della gara. Renzi sblocca il punteggio di Trapani dopo quattro minuti con una tripla. Roderick appoggia al canestro i due punti, mentre Sandri scaglia la bomba del 9-3 (5&









